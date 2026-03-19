При масштабной атаке ВСУ на Севастополь есть погибший и пострадавшие
Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбив 27 беспилотников. В результате налёта дронов погиб мужчина, ещё два человека ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, погибший в момент атаки ВСУ находился в одном из частных жилых домов в садоводческом товариществе. Двое пострадавших получили травмы средней тяжести. По последним сведениям, на улице Вакуленчука в квартирах нескольких жилых домов повыбивало окна. Осколками от сбитых беспилотников повредило восемь автомобилей.
Напомним, что из-за падения обломков БПЛА ранее возникли пожары: загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов, а также частный дом и одно из промышленных зданий. Спецслужбы продолжают работу на местах.
В ночь на 19 марта в городе Невинномысск Ставропольского края прогремели мощные взрывы.
