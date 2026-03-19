При масштабной атаке ВСУ на Севастополь есть погибший и пострадавшие

19 марта 2026, 04:15

Развожаев: один человек погиб и двое пострадали после налёта ВСУ на Севастополь

Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбив 27 беспилотников. В результате налёта дронов погиб мужчина, ещё два человека ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.