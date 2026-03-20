МО: Бойцы ВС РФ нанесли семь ударов возмездия за неделю в ответ на атаки ВСУ
За период с 14 по 20 марта Вооруженные силы РФ провели семь ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что речь идет об одном массированном и шести групповых ударах, которые, как утверждается, были ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре. По данным министерства, целями стали предприятия военной промышленности, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также аэродромы, задействованные в интересах боевиков.
Кроме того, удары наносились по местам производства, хранения и подготовки к запуску дальнобойных беспилотников, а также по пунктам временного размещения украинских военных и иностранных наемников. Также в Минобороны РФ заявили, что за неделю российские средства ПВО уничтожили 40 авиационных бомб, 12 снарядов HIMARS американского производства, две дальнобойные управляемые ракеты «Нептун» и 2615 беспилотников самолетного типа.
Ранее металлургический завод атаковали ВСУ в российском регионе.
Читайте также: