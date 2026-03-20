Металлургический завод атаковали ВСУ в российском регионе

20 марта 2026, 11:39

Пасечник: беспилотники ВСУ атаковали меткомбинат Алчевска в ЛНР

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские боевики атаковали беспилотниками металлургический завод в Алчевске. Об этом сообщил глава ДНР Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере Мах.





По его словам, пострадали два цеха и прилегающая территория. В одном из производственных помещений произошел пожар. Сотрудников вовремя эвакуировали, а возгорание вскоре ликвидировали.

«Повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей», – написал руководитель республики.