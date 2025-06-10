«Киевские бесы получили свое»: военный эксперт об ударах по столице Украины

10 июня 2025, 11:07

Военэксперт Дандыкин связал удары по Киеву с попытками ВСУ накопить силы

Фото: iStock/ aapsky

Мощный удар беспилотниками и ракетами по Киеву в ночь на 10 июня сорвет поставки вооружения и боеприпасов для ВСУ, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.





В интервью NEWS.ru он рассказал, что могли быть поражены и аэродромы в Киевской области.





«Сейчас массированные удары по Киеву и Киевской области наносят уже несколько дней. Бьют по окрестным аэродромам вокруг Киева», — добавил Дандыкин.

«Киевские бесы получили свое», — подытожил специалист.