«Киевские бесы получили свое»: военный эксперт об ударах по столице Украины
Военэксперт Дандыкин связал удары по Киеву с попытками ВСУ накопить силы
Мощный удар беспилотниками и ракетами по Киеву в ночь на 10 июня сорвет поставки вооружения и боеприпасов для ВСУ, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
В интервью NEWS.ru он рассказал, что могли быть поражены и аэродромы в Киевской области.
«Сейчас массированные удары по Киеву и Киевской области наносят уже несколько дней. Бьют по окрестным аэродромам вокруг Киева», — добавил Дандыкин.Он также предположил, что удары наносятся по объектам ВСУ в других регионах Украины.
«Киевские бесы получили свое», — подытожил специалист.