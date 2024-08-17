Киевские боевики нанесли новый удар у ТЦ «Галактика» в Донецке, есть пострадавшие

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Боевики ВСУ нанесли новый удар в районе торгового центра «Галактика» в Донецке, где за день до этого, 16 августа, от обстрела и пожара пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости. Сегодня в результате удара различные травмы получили два человека, указано в материале.
По информации агентства, на территории рынка упали два «натовских» снаряда и повредили торговый ряд, кафе и множество машин. Еще два боеприпаса, говорится в сообщении, взорвались рядом с многоэтажкой, выбив стекла во всех окнах с 1 по 5 этаж.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что пожар уничтожил торговый центр полностью, здание не подлежит восстановлению. МИД РФ оценил удар ВСУ по «Галактике» в Донецке как тщательно спланированный террористический акт и жест отчаяния на фоне уверенного продвижения ВС РФ.
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«Вчера «Галактика» сгорела, тут пройти метров 200-300… Ну а сегодня продолжение — с утра обстреляли здесь, через дорогу магазин побило», — приводят в материале слова заместителя управляющего рынком.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что пожар уничтожил торговый центр полностью, здание не подлежит восстановлению. МИД РФ оценил удар ВСУ по «Галактике» в Донецке как тщательно спланированный террористический акт и жест отчаяния на фоне уверенного продвижения ВС РФ.
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Данил Пономарев