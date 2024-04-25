ВС РФ ударили по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО

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ВС РФ ударили по формированиям наемников «Иностранного легиона» в зоне проведения спецоперации.
Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, за сутки оперативно тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ликвидировали объекты ВСУ в 122-районах. Информация о последствии атак в сообщении не приводится.
В начале апреля Минобороны РФ заявило об ударах по базе иностранных наемников в районе города Мерефа. Также в ведомстве сообщили о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Харьковом.
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По его словам, за сутки оперативно тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ликвидировали объекты ВСУ в 122-районах. Информация о последствии атак в сообщении не приводится.
В начале апреля Минобороны РФ заявило об ударах по базе иностранных наемников в районе города Мерефа. Также в ведомстве сообщили о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Харьковом.
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Алёна Самарева