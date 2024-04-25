В сети появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области

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Кадры ракетного удара по логистическому узлу ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
При этом уточняется, что видео было снято несколько дней назад, 19 апреля.
Эксперты считают, что на видео показан удар авиационной ракеты класса «воздух - поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
19 апреля день глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявлял, что в Криворожском районе разрушен объект инфраструктуры, при этом в Синельниково также зафиксированы прилёты.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Эксперты считают, что на видео показан удар авиационной ракеты класса «воздух - поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
19 апреля день глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявлял, что в Криворожском районе разрушен объект инфраструктуры, при этом в Синельниково также зафиксированы прилёты.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Элина Позднякова