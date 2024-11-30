Киевские турагентства предлагают иностранцам «военные туры»

Фото: istockphoto/Jakub Laichter
Туристические агентства в Киеве начали предлагать клиентам увлекательные «военные туры» по Украине. Они организуют для иностранцев маршруты поездок по стране, обещая, что они не представляют опасности.
О новом туристическом тренде в воюющей стране сообщила немецкая газета Der Rheinische Post. Наблюдать последствия военного конфликта предлагают не менее десяти туристических компаний. Стоимость таких необычных экскурсий составляет от 150 до 250 евро.
За дополнительную плату некоторые турагентства предлагают провести клиентов в непосредственной близости от зоны боевых действий. Часть вырученных средств направляется на поддержку Вооружённых сил Украины.
Между тем один из таких «военных туристов» и по совместительству заместитель главного редактора другого немецкого издания Bild, посетивший украинскую столицу, сообщил, что видел в Киеве и киевлянах токсичную смесь, состоящую из неопределённости, истощения и отчаяния.
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За дополнительную плату некоторые турагентства предлагают провести клиентов в непосредственной близости от зоны боевых действий. Часть вырученных средств направляется на поддержку Вооружённых сил Украины.
Между тем один из таких «военных туристов» и по совместительству заместитель главного редактора другого немецкого издания Bild, посетивший украинскую столицу, сообщил, что видел в Киеве и киевлянах токсичную смесь, состоящую из неопределённости, истощения и отчаяния.
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Александр Бойцов