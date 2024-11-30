На Украине уволили чиновника за слова о возвращении беженцев в Мариуполь

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Назначенный киевскими властями «мэр» Мариуполя Вадим Бойченко отстранил от должности своего советника Петра Андрющенко. Это произошло после того, как чиновник заявил, что треть жителей вернулись в Мариуполь с Украины, так как там им «негде жить».
Об увольнении своего помощника назначенный Киевом «глава» российского города написал в своём телеграм-канале. Бойченко также добавил, что Андрющенко больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета.
Мариуполь был освобождён российскими войсками в мае 2022 года. В середине ноября этого года Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя, ранее уехавших на территорию Украины, вернулись обратно. По словам чиновника, это «абсолютно не идеологическая история». Причина заключается в отсутствии достаточной поддержки со стороны властей и сложностях в решении жилищного вопроса. У людей нет работы и, как следствие, денег на аренду жилья. Им элементарно негде жить.
За свои «не идеологические» высказывания украинский чиновник был моментально уволен.
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Мариуполь был освобождён российскими войсками в мае 2022 года. В середине ноября этого года Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя, ранее уехавших на территорию Украины, вернулись обратно. По словам чиновника, это «абсолютно не идеологическая история». Причина заключается в отсутствии достаточной поддержки со стороны властей и сложностях в решении жилищного вопроса. У людей нет работы и, как следствие, денег на аренду жилья. Им элементарно негде жить.
За свои «не идеологические» высказывания украинский чиновник был моментально уволен.
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Александр Бойцов