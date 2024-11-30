На Украине уволили чиновника за слова о возвращении беженцев в Мариуполь

Назначенный киевскими властями «мэр» Мариуполя Вадим Бойченко отстранил от должности своего советника Петра Андрющенко. Это произошло после того, как чиновник заявил, что треть жителей вернулись в Мариуполь с Украины, так как там им «негде жить».