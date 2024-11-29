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Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук объявил, что украинцы в огромном количестве бегут на территории, вошедшие в состав Российской Федерации, передавало РИА Новости.
«После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией», — передал председатель совета «Другой Украины».
Виктор Медведчук уточнил, что в 2014 году своим правом на самоопределение воспользовались 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя, а в 2022 году идентичный шаг сделали жители Донецкой и Луганской народных республик, а ещё Херсонской и Запорожской областей.
В настоящее время это 6,1 миллиона человек, учитывая тех, кто трудился и учился в России до начала специальной военной операции, и тех, кто переехал в Российскую Федерацию в 2022 году, – более 7,1 миллиона украинцев, добавил Медведчук.
Всего выбор в пользу РФ сделали 15,7 миллиона украинцев, подчеркнул председатель совета «Другой Украины».
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