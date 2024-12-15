Администрация Курахово принудительно эвакуировала детей

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Администрация Курахово в ДНР занималась принудительной эвакуацией детей. Этим поделилась с РИА Новости бывшая сотрудница украинской городской администрации.
«Была принудительная эвакуация детей. Родители прятали детей по подвалам, полиция изыскивала по адресам и вывозила принудительно, либо должен был назначаться опекун», — рассказала собеседница издания.По словам бывшей работницы украинской администрации Курахово, многие люди уехали из населенного пункта принудительно. Также она отметила, что на данный момент в городе очень многие дети прячутся по подвалам не первый месяц.
Ранее «Радио 1» сообщало об увеличении темпов продвижения российских войск по освобождению Курахово. Город является крупнейшим в юго-западной части ДНР.
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Иван Мусатов