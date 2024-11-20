Жительницы Суджанского района три месяца прятались в подвалах от ударов ВСУ

Жительница Погребков Суджанского района Курщины Зоя Белевцова со своей соседкой пряталась в подвалах от ударов боевиков ВСУ на протяжении трех месяцев. Как рассказала ТАСС внучка Белевцовой Елизавета Чайкина, у женщины было осколочное ранение, они с соседкой прошли примерно 15 километров, выйдя на бойцов ВС РФ, которые их спасли.