Жительницы Суджанского района три месяца прятались в подвалах от ударов ВСУ

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Жительница Погребков Суджанского района Курщины Зоя Белевцова со своей соседкой пряталась в подвалах от ударов боевиков ВСУ на протяжении трех месяцев. Как рассказала ТАСС внучка Белевцовой Елизавета Чайкина, у женщины было осколочное ранение, они с соседкой прошли примерно 15 километров, выйдя на бойцов ВС РФ, которые их спасли.
«6 августа мы разговаривали с бабушкой по телефону, она нас успокаивала, говорила, что летают дроны, но она уедет, когда будет эвакуация. Когда родственники приехали забирать ее, бабушки уже не было дома, все эвакуировались, а связь с ней потерялась. Потом искали через полицию, волонтеров, Красный крест — новостей о ней не было. И вот позавчера мне звонят и говорят — бабушку везут в больницу с ранением», — пояснила собеседница.Чайкина добавила, что ее бабушка с соседкой питались соленьями, а по дороге к российским военным преодолели минное поле и болото. Неонацисты при этом обстреливали дома, чтобы там никого не было.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничной службы ФСБ и росгвардейцев. Бои в российском регионе продолжаются.
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Никита Кротов