Киевские власти рассказали об оборонительных линиях вокруг города

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Глава киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вокруг Киева создано около 1000 км оборонительных рубежей, передает РИА Новости.
Как рассказал Попко в интервью телеканалу ТСН, первая линия обороны Киева находится «довольно далеко» от украинской столицы. Власти соорудили «надежные системы огневого поражения», а также всевозможные инженерные заграждения, противовоздушную и противотанковую оборону.
Он подчеркнул, что подробная информация об организации, расположении и средствах линий обороны и их строительстве не разглашается.
Ранее в Киеве заявили о планах строительства тоннеля под Днепром за миллиард долларов.
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Александр Климов