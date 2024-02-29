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Киевские власти рассказали об оборонительных линиях вокруг города

Попко: вокруг Киева создано несколько линий обороны протяженностью в 1000 км
29 февраля 2024, 23:48
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Глава киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вокруг Киева создано около 1000 км оборонительных рубежей, передает РИА Новости.
Как рассказал Попко в интервью телеканалу ТСН, первая линия обороны Киева находится «довольно далеко» от украинской столицы. Власти соорудили «надежные системы огневого поражения», а также всевозможные инженерные заграждения, противовоздушную и противотанковую оборону.

Он подчеркнул, что подробная информация об организации, расположении и средствах линий обороны и их строительстве не разглашается.


Ранее в Киеве заявили о планах строительства тоннеля под Днепром за миллиард долларов.

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#оборона
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Владимир Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ
Зеленский назначил новым командующим силами логистики ВСУ Владимира Карпенко
29 февраля 2024, 23:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Владимира Карпенко на пост командующего силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в указе на сайте главы государства.
Занимавший эту должность Олег Гуляк был отстранен.

Напомним, что 8 февраля, украинский лидер снял Валерия Залужного с поста главного командующего ВСУ, назначив вместо него Александра Сырского.

Ранее Александр Сырский обвинил в поражениях украинской армии вышестоящее руководство и подчиненных.

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Меркурис: Сырский обвинил офицеров в разгроме ВСУ на Запорожье и в Донбассе
29 февраля 2024, 22:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил в разгроме украинской армии как вышестоящее руководство, так и подчинённых, об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается», — прокомментировал ситуацию Меркурис.

Британский эксперт объяснил, что главком пытается спасти положение, бросая в бой всё больше и больше украинских солдат. Однако, считает Меркурис, таким образом он только попусту растрачивает человеческий ресурс, ведь Вооружённые силы РФ украинской армии всё равно сдержать не удаётся.

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Минобороны: ПВО пресекла попытку Киева атаковать Курскую область
29 февраля 2024, 22:19

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать Курскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в небе над Курской областью.

Напомним, ранее глава региона Роман Старовойт написал в своём Telegram-канале об угрозе ракетной опасности. Он призвал местных жителей соблюдать осторожность и, по возможности, не выходить на улицу.

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#курская область
#беспилотник
#всу
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Старовойт: В Курске и области объявлена ракетная опасность
29 февраля 2024, 21:45

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Курск и Курский район – ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — предупредил глава Курской области.

Напомним, 2 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Гуево Суджанского района Курской области. Снаряды киевского режима угодили в жилые постройки мирных жителей, в результате чего пострадал мужчина. Его экстренно госпитализировали в больницу с контузией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
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«Летает столько, сколько потребуется»: Полковник Литовкин рассказал о новом оружии России
Военный эксперт Литовкин рассказал об особенностях новых видов вооружений России
29 февраля 2024, 21:31

Фото: iStock/bpawesome

Российский оборонно-промышленный комплекс постоянно развивается, успев стать одним из самых мощных и современных в мире.
О преимуществах нового оружия России рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью для RT.

Ракетный комплекс «Сармат», который уже успели поставить российским военным, выполняет роль стратегического оружия, объяснил Литовкин. По его словам, ракеты «Сармата» настолько мощные, что могут летать на расстояние до 18 тысяч километров. При этом, сбить такую воздушную цель практически невозможно, подчеркнул отставной полковник.

Межконтинентальную ракету «Буревестник» эксперт назвал беспилотным летательным аппаратом.

«Это ракета, которая имеет ядерный двигатель и ядерную боеголовку. И она может летать в атмосфере и в воздушном пространстве столько, сколько потребуется», — рассказал Литовкин.

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Риттер: ЦРУ собиралось ударить по России с военных баз на территории Украины

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Остин: Ежедневное продвижение российских войск вызывает тревогу
#оружие
#вс рф
#ракета
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В США раскрыли, откуда ЦРУ готовило нападение на Россию
Риттер: ЦРУ собиралось ударить по России с военных баз на территории Украины
29 февраля 2024, 21:02

Фото: iStock/pedrosala

Спецслужбы США готовились нанести удар по России с американских баз, построенных на Украине, об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«После поддержанного ЦРУ переворота в феврале 2014 года американская разведка совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских рубежей с единственной целью — атаковать Россию», — рассказал Риттер.

По словам американского эксперта, именно это имел ввиду глава РФ Владимир Путин, говоря об угрозе, исходящей со стороны Украины.

При этом, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что успешное продвижение российских войск на полях спецоперации вызывает тревожность в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Невозможно выжить»: Украинский военнопленный рассказал о реальной обстановке на полях СВО
Украинский военнопленный Мыгаль обвинил Зеленского в занижении потерь
29 февраля 2024, 20:28

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Игорь Мыгаль заявил, что украинские власти крайне сильно занижают цифры, говоря о потерях в рядах ВСУ, признание солдата публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Мне только что показали интервью Зеленского. Он говорит, что за два года 31 тысяча потерь. Какая 31 тысяча потерь? Это нереально (мало)», — возмутился Мыгаль.

Военный заявил, что сам служил пограничником, и был совсем не обучен для ведения боёв на передовой, куда его и забросило командование.

«Куда наша армия делась?», — обратился к украинским властям военнопленный.

Он также заявил, что на полях спецоперации украинскому военному «выжить невозможно». Мыгаль обратился к бойцам ВСУ с призывом сложить оружие и сдаться.

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Пентагон в ужасе от успехов российских войск на полях СВО
Остин: Ежедневное продвижение российских войск вызывает тревогу
29 февраля 2024, 19:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

Ежедневные успехи российских войск на полях спецоперации вызывает тревогу, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в Конгрессе.
«Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно. Без нашей поддержки украинцы будут уступать в артиллерии, будут в опасности из-за дефицита адекватной ПВО», — выразил свои опасения Остин.

Напомним, 17 февраля российская армия освободила город Авдеевка в Донецкой Народной Республики. С этих пор Вооружённые силы РФ ежедневно продвигаются вперёд, освобождая всё новые населённые пункты. Успехи ВС РФ можно увидеть и на Запорожском направлении. Российские солдаты заняли позиции и закрепились в селе Работино, которое было символом летнего контрнаступления ВСУ.

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В Кремле раскрыли, как Британия участвует в конфликте на Украине
Песков: Британия помогает ВСУ разведданными и людьми
29 февраля 2024, 19:20

Фото: kremlin.ru

Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью для RTVI.
«Ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки (Вооружённым силам Украине). И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — прокомментировал происходящее Песков.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские союзники обсуждали возможность отправки войск на Украину. Однако, сразу после этого практически все лидеры ЕС и НАТО постарались откреститься от заявления Макрона, заверив, что не намерены становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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