Собянин: силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву БПЛА

Фото: iStock/bbsferrari

Система ПВО отразила атаку двух летевших на Москву беспилотников. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.



По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Утром Собянин сообщал, что было сбито два вражеских дрона, летевших на Москву.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

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