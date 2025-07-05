Собянин: силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву БПЛА
Система ПВО отразила атаку двух летевших на Москву беспилотников. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Утром Собянин сообщал, что было сбито два вражеских дрона, летевших на Москву.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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