05 июля 2025, 15:12

Солдаты ВСУ массово покидают воинские части

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Украинские военнослужащие массово покидают воинские части из-за обмана командиров, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Народный депутат убеждена, что массовый уход солдат в самоволку связан с коррупцией в выплатах. Её слова приводит «Страна.ua».





Депутат утверждает, что командиры ВСУ начисляют «боевые» выплаты тем, кто на передовой не был, а затем забирают себе эти деньги. Кроме того, Скороход назвала ещё одну схему мошенничества командующих. По её словам, солдат ВСУ используют для строительства домов командиров или ремонтов в их новых квартирах. Деньги на этих солдат начисляют, но переводят не им, а командирам.

«Когда некуда обращаться, никто не слышит или не хотят слышать, люди просто собираются и взводами, группами уходят в самовольное оставление части, потому что они не будут этого терпеть», — сообщила политик.