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ВС РФ уничтожили наилучшее вооружение НАТО на Украине. Об этом пишет Asia Times.
Сообщается, что российские войска смогли показать слабость оружия Североатлантического альянса. Авторы материала отмечают, что в рядах ВСУ не осталось немецких танков Leopard 2, которые можно использовать в бою, а американские Abrams приходится прятать от боевых действий, настолько плохо они показали себя во время сражений.
При этом военную помощь Киеву оказывают 54 страны, однако ВСУ продолжают терпеть поражение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова