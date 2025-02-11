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В Новой Каховке, расположенной в Херсонской области, здание картинной галереи и городской музей подверглись обстрелу украинских войск, сообщил глава администрации города Виталий Гура. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Киевский режим беспощадно наносит удары по Новой Каховке. В результате обстрела существенные повреждения коснулись важнейших достопримечательностей города, включая картинную галерею и музей города, а также парк Славы», — пояснил Гура.
По информации главы городской администрации, обстрелы украинских войск нанесли серьезный ущерб культурным объектам города. Здания картинной галереи и городского музея оказались под огнем, в результате чего повреждены кровли, выбиты окна и разрушены фасады.
Заборы также не устояли перед натиском, а множество деревьев в парке повалено. К счастью, среди мирных жителей нет жертв и пострадавших. Эти события ярко иллюстрируют наглость и жестокость агрессии, направленной против гражданского населения и культурного наследия. Накануне вечером Гура также сообщил о повреждении газопровода на территории центрального городского рынка в результате обстрела.
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