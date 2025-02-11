Трамп: по украинскому урегулированию достигнут значительный прогресс

Дональд Трамп (фото: Telegram-канал Д. Трампа)
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что на прошлой неделе состоялись активные взаимодействия с российской и украинской сторонами.
Трамп выразил оптимизм относительно возможности проведения дальнейших переговоров, добавив, что верит в то, что это действительно может произойти.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Мы достигли значительного прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами. Надеюсь, что-то получится», — сказал Трамп, подчеркивая важность продолжения переговорного процесса.
Трамп выразил оптимизм относительно возможности проведения дальнейших переговоров, добавив, что верит в то, что это действительно может произойти.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова