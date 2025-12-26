Командир ВСУ раскрыл, почему боевики бросили без боя командный пункт в Гуляйполе
Командир ВСУ Филатов: командный пункт в Гуляйполе бросили без боя из-за паники
Командный пункт в Гуляйполе, Запорожской области, ВСУ оставили без боя из‑за паники среди личного состава и небрежных действий командиров. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на боевика Дмитрия Филатова.
Он подчеркнул, что сил у украинских военных, по его оценке, было достаточно, чтобы отразить атаку, однако средства и носители информации при отходе не уничтожили.
«Досадный случай, скажем так», — добавил Филатов.
Днем также появлялась информация о попытке ВСУ атаковать российский авиазавод. Речь шла о предприятии в Казани. По данным правоохранителей, все случилось ранним утром, 25 декабря.