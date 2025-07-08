Солдаты ВС РФ обнаружили в Курской области запрещенные испанские мины ВСУ
Солдаты ВС РФ обнаружили в Курской области запрещенные Женевской и Оттавской конвенциями испанские мины, которые использовали ВСУ. Об этом рассказал заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдан Миронов.
«Испанская мина имеет особенность - это несоответствие Женевской и Оттавской конвенциям», — пояснил Миронов агентству РИА Новости.
Как отмечает солдат, испанская мина является неизбирательным боеприпасом. Дело в том, что в ее конструкции предусмотрена крышка, которая находится над датчиком срабатывания. При ее снятии мина становится значительно чувствительнее, в связи с чем боеприпас может сдетонировать, если на него наступит человек. В данном случае усилие срабатывания составляет всего пять килограмм, о чем сообщил сам противник.