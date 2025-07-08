Раненому солдату ВСУ назначили ежемесячную выплату в 1,5 тысячи рублей
Раненому украинскому солдату назначили ежемесячную выплату в 800 гривен (около 1,5 тысячи рублей). Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин, который является братом пострадавшего бойца.
«У брата было ранение под коленом, еще два осколка осталось... Про выплаты он говорит, что будет вроде бы 800 гривен в месяц. И нигде на работу не устроишься. И за 800 гривен выжить - это нереально», — поделился пленный с РИА Новости.
Как отметил военный, брат после мобилизации заразился туберкулезом. Теперь из-за этого его не берут на работу. Именно за болезнь мужчина и получает выплату в 800 гривен. При этом никакой единоразовой выплаты за ранение солдат не получил, хоть она и прописана в законах Украины.