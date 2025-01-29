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Как рассказала жительница Новогродовки в ДНР Ирина, власти Киева забирали у родителей детей и вывозили их из города. Об этом пишут РИА Новости.
«Детей отбирали, маленьких. Я знаю одних людей по Донецкой улице из города Новогродовки. Полугодовалую девочку забрали. Оставили мать, молодую пару. Их не забрали, а девочку забрали», — поделилась Ирина с изданием.
Новогродовка является городом в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ сообщило об его освобождении 8 сентября прошлого года в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».
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Иван Мусатов