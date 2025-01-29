Анохин: ядерный объект в Смоленской области был атакован беспилотником

Фото: iStock/bbsferrari
В Смоленской области ядерный объект был атакован беспилотником. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.
«В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. По предварительной информации один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», — написал губернатор в своем telegram-канале.
В результате атаки пострадавших и разрушений удалось избежать. Средства ПВО работают над ликвидацией оставшихся дронов.
Также беспилотники в ночь на 29 января атаковали нефтезавод в Нижегородской области. В результате нападения на предприятии начался пожар.
Читайте также:
МЧС: в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников
Axios: США передали Украине хранившиеся в Израиле 90 ракет ЗРК Patriot
Офис Зеленского раскритиковал приостановку финансирования от США
Иван Мусатов