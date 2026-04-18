Достижения.рф

Пассажирка автобуса погибла при атаке ВСУ на приграничный регион

Богомаз: женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автобусу под Брянском
Фото: iStock/conejota

Одна женщина погибла и еще одна пострадала при ударе FPV-дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



Трагедия произошла в селе Чернооково Климовского района. Пострадавшую пассажирку доставили в больницу, где ее осмотрели врачи.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей. Всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь», — написал глава региона.
Отмечается, что повреждения получил автобус Климовского автопредприятия. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных службы.

Ранее сообщалось, что в Курской области в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль пострадали трое мирных жителей.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0