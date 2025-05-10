Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае вооружённого нападения Запада

Ким Чен Ын (фото: РИА Новости / Владимир Смирнов)
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности предоставить России военную помощь в случае нового вооружённого конфликта, спровоцированного странами Запада. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Если американские и западные приспешники, дешевки с бракованным оружием не откажутся от идеи военного вторжения в братскую Российскую Федерацию и снова нападут, я с радостью и без каких-либо сомнений отдам приказ использовать Вооруженные силы КНДР для отражения вооруженного нападения в соответствии с положениями и духом договора между КНДР и РФ», — отметил Ким Чен Ын.
Он также выразил обеспокоенность возможной эскалацией со стороны Украины и отметил, что за её действиями могут последовать и союзники США, в частности военные Южной Кореи.
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