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Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае вооружённого нападения Запада

Ким Чен Ын (фото: РИА Новости / Владимир Смирнов)

Ким Чен Ын (фото: РИА Новости / Владимир Смирнов)

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности предоставить России военную помощь в случае нового вооружённого конфликта, спровоцированного странами Запада. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Если американские и западные приспешники, дешевки с бракованным оружием не откажутся от идеи военного вторжения в братскую Российскую Федерацию и снова нападут, я с радостью и без каких-либо сомнений отдам приказ использовать Вооруженные силы КНДР для отражения вооруженного нападения в соответствии с положениями и духом договора между КНДР и РФ», — отметил Ким Чен Ын.

Он также выразил обеспокоенность возможной эскалацией со стороны Украины и отметил, что за её действиями могут последовать и союзники США, в частности военные Южной Кореи.

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Группа компаний «BIOEN» отправила на СВО автомобили и квадроциклы
Глава группы компаний «BIOEN» Олег Максимов: в зону СВО отправлены 23 авто
10 мая 2025, 10:43

Фото: (кадр из эфира ТК 360)

Колонна из автомобилей УАЗ — классические «буханки» и «Патриоты», окрашенные в защитные цвета и украшенные праздничными ливреями с триколором, покинули столичный регион. Руководитель группы компаний «BIOEN» Олег Максимов сообщил, что организацией было принято решение провести автопробег, закупить помощь бойцам СВО.
«Руководство компании приняло решение организовать такой автопробег, закупить гуманитарную помощь нашим бойцам на фронт. 23 автомобиля у нас с вами высокой проходимости – это автомобили УАЗ различных модификаций, оборудованные кондиционерами. Некоторые машины у нас с кузовами для того, чтобы мы могли в них, например, перевозить боекомплекты для бойцов. Все машины у нас укомплектованы современными средствами радиоэлектронной борьбы для того, чтобы дроны противника не могли поразить движущийся автомобиль. Дополнительно автомобили оснащены дрон-детекторами. То есть машина практически готова к тому, чтобы на линию столкновений прийти и сразу поступить в работу», – подчеркнул Олег Максимов.
Также в зону СВО отправятся 5 квадроциклов.

Руководитель группы компаний «BIOEN» Олег Максимов Фото: (кадр из эфира ТК 360)

«Квадроцикл – очень актуальный элемент летом для передвижения штурмовиков. Пять квадроциклов новых мы направляем также в подразделения, которые осуществляют фактически боевые действия», – добавил Олег Максимов.

Он также подчеркнул, что уже не первый раз компания отправляет квадроциклы на линию фронта, получает обратную связь от бойцов. В настоящее время груз прибыл на Донецкую землю и был передан получателю: 14-ой отдельной арт бригаде «Кальмиус», Спецназу «Ахмат», Добровольческому подразделению «Архангел» и другим батальонам.

Боец с позывным «Архип», который несёт службу на Часовоярском направлении, отметил, что такая помощь своевременна и востребована. Заместитель командира добровольческого подразделения «Архангел» рассказал, что бойцам ставят задачи, для которых эта техника, необходима как золото.

«Прекрасно, когда есть компании... это очень своевременно и очень помогает фронту», – подчеркнул боец.

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Украина многократно нарушила перемирие и попыталась прорваться на территорию РФ: последние новости СВО на 10 мая
10 мая 2025, 09:38

Фото: iStock/specnaz-s

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

ВС РФ освободили два населенных пункта


В ходе наступательных операций подразделения войсковой группировки «Центр» освободили населенные пункты Лысовка и Троицкое, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики. В результате боевых действий противник понес значительные потери в личном составе и военной технике. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВСУ нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы


По данным российского оборонного ведомства, украинские боевики 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы. ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии фронта.

Противник осуществил 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). В Минобороны РФ добавили, что ВСУ произвели 3052 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.


Сумское направление


В приграничном районе Курской области, вблизи поселка Теткино, сохраняется напряженная обстановка — украинские подразделения не оставляют попытки прорвать российскую границу. Стоит отметить, что ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных результатов.

Основные направления атак украинской армии проходят со стороны населенных пунктов Рыжевка и Будки. По противнику регулярно наносится огневое поражение, в том числе с применением авиации. Подобные действия подразделений ВСУ фиксируются и вблизи населенного пункта Новый Путь.

Покровское (Красноармейское) направление


ВСУ не соблюдают режим прекращения огня на Покровском направлении. По данным военкоров, украинские боевики активно действуют в районе населенных пунктов Удачное и Котллино. Передовые штурмовые группы российских войск закрепились в Перше Травня (Леонтовичи).

Богатырское направление


Группировка войск «Восток» до начала перемирия продолжала активную работу на Богатырском направлении и, значительно продвинулась в посёлке в восточной части и закрепилась в южной. В районе села Отрадного подразделения российской армии приблизились к юго-восточной части.

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Трамп рассказал, что потерял сон из-за конфликта на Украине
WSJ: Трамп признался, что не может спать из-за попыток достичь мира на Украине
10 мая 2025, 07:24

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о растущем разочаровании в связи с усилиями по завершению конфликта на Украине, передает The Wall Street Journal.
По словам американского лидера, решение кризиса вызывает у него бессонницу. Трамп отметил, что трудности в переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным обусловлены тем, что тот стремится к полному контролю.

Президент США также указал на сложности в разрешении конфликта в секторе Газа, добавив, что данный регион находится в состоянии войны уже долгие годы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Песков рассказал, что Москва ожидает от США в отношении Украины
10 мая 2025, 07:14

Дмитрий Песков (фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Москва рассчитывает на большую гибкость со стороны Киева в вопросе урегулирования конфликта в случае участия США в качестве посредника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.
По его словам, участие Вашингтона может повлиять на позицию украинской стороны.

«Мы надеемся, что посредничество Соединенных Штатов и президента США поможет нам убедить киевский режим проявить немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что перемирие на Украине невозможно без прекращения поставок вооружений Вооружённым силам Украины.

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#сша
#заявление
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#песков
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Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от условий Киева
Лидеры стран ЕС пригрозили РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию
10 мая 2025, 07:09

Фото: iStock/sb2010

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию согласиться на 30-дневное перемирие, угрожая «наращиванием давления» в случае отказа. Об этом сообщает РИА Новости.
В совместном заявлении, опубликованном на портале правительства Великобритании, западные лидеры потребовали «полного и безоговорочного» прекращения огня для переговоров о «справедливом мире».

«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире», — говорится в заявлении западных лидеров.
При этом киевский режим, как отмечается, ранее неоднократно нарушал договорённости и сохраняет запрет на диалог с Москвой. Так, например, под вечер 9 мая отмечалось, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения.

В ночь с 9 на 10 мая сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что остановка боевых действий не решит кризис, пока не будут устранены его коренные причины — угрозы безопасности России из-за расширения НАТО и политики Киева по подавлению русского языка и культуры. По его словам, ключевыми условиями остаются демилитаризация Украины и соблюдение прав русскоязычного населения.

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