Песков рассказал, что Москва ожидает от США в отношении Украины

Дмитрий Песков (фото: РИА Новости / Михаил Метцель)
Москва рассчитывает на большую гибкость со стороны Киева в вопросе урегулирования конфликта в случае участия США в качестве посредника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.
По его словам, участие Вашингтона может повлиять на позицию украинской стороны.
Ранее Песков заявил, что перемирие на Украине невозможно без прекращения поставок вооружений Вооружённым силам Украины.
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«Мы надеемся, что посредничество Соединенных Штатов и президента США поможет нам убедить киевский режим проявить немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость», — отметил он.
Ранее Песков заявил, что перемирие на Украине невозможно без прекращения поставок вооружений Вооружённым силам Украины.
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Дайана Хусинова