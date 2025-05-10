Трамп рассказал, что потерял сон из-за конфликта на Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп заявил о растущем разочаровании в связи с усилиями по завершению конфликта на Украине, передает The Wall Street Journal.
По словам американского лидера, решение кризиса вызывает у него бессонницу. Трамп отметил, что трудности в переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным обусловлены тем, что тот стремится к полному контролю.
Президент США также указал на сложности в разрешении конфликта в секторе Газа, добавив, что данный регион находится в состоянии войны уже долгие годы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Президент США также указал на сложности в разрешении конфликта в секторе Газа, добавив, что данный регион находится в состоянии войны уже долгие годы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова