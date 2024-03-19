Пленный боец ВСУ отказался возвращаться на Украину

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Сдавшийся в плен в ДНР лейтенант 59-й отдельной бригады ВСУ Алексей Ткач рассказал, что осознанно принял решение сдаться, теперь он хочет остаться в России и не претендует на обмен.
Ранее стало известно, что 18 военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен подразделениям российской Южной группировки войск в районе села Георгиевка под Марьинкой. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он же передал РИА Новости видео допроса пленного ВСУ.
Он рассказал, что его подразделение получило приказ отправиться в Георгиевку в качестве подкрепления. При этом на месте прибывшие украинские военные поняли, что в живых там уже практически никого не осталось. Тогда и было принято решение сдаться в плен ВС РФ. Тогда он вышел на связь с российскими бойцами и попросил сохранить жизнь своим подчиненным.
По словам Гагина пленные украинские военные с самого начала не хотели воевать на стороне ВСУ. При этом он подчеркнул, что украинские военные уже давно начали массово сдаваться, что указывает на недоверие к командованию и руководству Украины.
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Он рассказал, что его подразделение получило приказ отправиться в Георгиевку в качестве подкрепления. При этом на месте прибывшие украинские военные поняли, что в живых там уже практически никого не осталось. Тогда и было принято решение сдаться в плен ВС РФ. Тогда он вышел на связь с российскими бойцами и попросил сохранить жизнь своим подчиненным.
«Подразделение приняло решение не претендовать на обмен, потому что нас ничего хорошего на Украине не ожидает: нас либо посадят, либо снова отправят на убой. Нам незачем воевать за эту власть», — заключил Ткач.
По словам Гагина пленные украинские военные с самого начала не хотели воевать на стороне ВСУ. При этом он подчеркнул, что украинские военные уже давно начали массово сдаваться, что указывает на недоверие к командованию и руководству Украины.
«Естественно, эти люди хотят жить, они не хотят идти на обмен, они просят оставить их до Победы в России. Они просто хотят вернуться домой живыми», — отметил Гагин.
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Элина Позднякова