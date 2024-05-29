ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

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Российские войска почти на 70% освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что Часов Яр будет полностью освобождён уже в ближайшее время, поскольку российские войска активно продвигаются. На данный момент под контролем ВС РФ уже порядка 70% территории населённого пункта.
Однако Водолацкий добавил, что на пути военные встречаются с преградами в виде бетонных укреплений, которые им приходится «выковыривать» вручную. Это занимает какое-то время, поэтому наступление может замедляться.
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Анастасия Чинкова