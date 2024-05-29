ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

Российские войска почти на 70% освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил в беседе с ТАСС.