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Группировка войск «Центр» освободила населённый пункт Уманское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве также рассказали, что российским войскам удалось нанести поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли более 350 солдат, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».
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Анастасия Хохлова