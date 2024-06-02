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ВС РФ взяли под контроль село Уманское в ДНР

02 июня 2024, 11:56
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Группировка войск «Центр» освободила населённый пункт Уманское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.


В ведомстве также рассказали, что российским войскам удалось нанести поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 350 солдат, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».


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#рф
Опубликовано видео взрыва одесской портовой инфраструктуры
Опубликованы кадры взрыва одесской портовой инфраструктуры
02 июня 2024, 12:21

Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Опубликовано видео взрыва, который прогремел в районе портовой инфраструктуры Одессы. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что били баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о повреждениях трех автобусов при обстреле Шебекино.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Украинским националистам помогают страны НАТО и Евросоюза, поставляя боевикам оружие и оказывая финансовую поддержку.
Недавно между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате 75 на 75. В Киеве отказались решать конфликт дипломатическим путем, запретив переговоры на уровне закона. Для России в приоритете выполнение всех поставленных задач спецоперации.

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Гладков: три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино
02 июня 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино под Белгородом. Об этом в своем Telegram сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также повреждены четыре легковушки и два грузовых автомобиля.
«Также произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 300 кв.м. Пожарными расчетами производится тушение объекта», – говорится в сообщении.

Сейчас в белгородском районе и самом Белгороде объявили ракетную опасность. Перед этим Гладков заявил о шестерых пострадавших среди мирного населения в результате обстрела в Шебекино.

Российское минобороны информировало о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) трех беспилотников самолетного типа, используемых ВСУ над территорией белгородской области.

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Командиры боевиков ВСУ жалуются на плохую подготовку новобранцев
The Washington Post: командиры ВСУ жалуются на плохую подготовку новобранцев
02 июня 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Командиры боевиков ВСУ жалуются на плохую подготовку новобранцев. Об этом пишет издание The Washington Post. В материале сказано, что полевые командиры ВСУ из-за недостаточной подготовки новеньких часто тратят целые недели, чтобы обучить прибывших таким базовым навыкам, как стрельба.
Авторы статьи считают, что украинский закон, усиливающий мобилизацию, принятый весной этого года, не поможет киевскому режиму, в случае, если ВСУ будут обучать новичков, пока ВС РФ стремительно продвигаются.

Украинский закон о мобилизации действует с 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные в течение двух месяцев с момента действия закона должны обновить свои данные в военкоматах. Отмечено, что повестка будет считаться врученной, даже, если призывник лично ее не получал. Уклонистов будут лишать водительских прав.

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#россия
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#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
#новости
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«Запад взбесился»: Додик высказался о передаче Украине дальнобойных ракет
Додик: передача Киеву дальнобойных ракет указывает на то, что Запад взбесился
02 июня 2024, 11:20

Фото: iStock/3D_generator

Передача Украине дальнобойных ракет, способных поражать территорию России, указывает на то, что Запад буквально взбесился. Такое заявление в беседе с РИА Новости выразил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Он заявил, что украинские военные не способны запускать эти ракеты, поскольку не обучены управлять ими. В таком случае запуск должны осуществлять иностранные солдаты, которые должны будут прибыть в зону СВО.

Додик подчеркнул, что в России стабильная система обороны, поэтому ни одной из этих ракет не удастся прорваться на территорию. Но сама вероятность такого развития событий говорит о том, что Запад «буквально взбесился».

Ранее Соединённые Штаты позволили украинским войскам использовать РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию для обстрела российских территорий, прилегающих к Харьковской области.

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#обстрел
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BI: ВСУ столкнутся с проблемами после разрешения наносить удары по территории РФ
02 июня 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Leestat

Вооружённые силы Украины могут столкнуться с проблемами после получения разрешения наносить удары по территории России с использованием западного оружия. Они будут связаны с трудностями получения разведывательных данных для поиска целей в глубине РФ.
Об этом пишет издание The Busines Insider. Авторы публикации напомнили, что украинские чиновники сообщали, что им необходимо больше разведывательных данных и оперативной информации от американских и европейских союзниках о целях на территории России. Однако, далеко не очевидно, что Вашингтон предоставит запрашиваемые разведданные. В таком случае ВСУ придётся при определении целей довольствоваться спутниковыми снимками, видеосъёмками с беспилотников и данными корректировщиков на местах, указано в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, подогревая конфликт на Украине, страны НАТО осознано выходят на новый виток напряжённости и провоцируют Киев на затягивание бессмысленной войны. Это в конечном итоге нанесёт большой ущерб именно тем, кто идёт на эскалацию конфликта, подчеркнул представитель Кремля.

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Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на СВО
Офицер батареи: ВСУ снижают приминение арторудий на купянском участке фронта
02 июня 2024, 09:45

Фото: сайт Минобороны РФ

На Купянском участке фронта замечено снижение применения арторудий со стороны ВСУ. Об этом сообщил офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка с позывным Мамура, приводит его слова издание РИА Новости.
По его словам, на этом участке фронта ВСУ отдают предпочтение дронам.
«Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет, прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах», — сообщил собеседник издания.

Мамура объяснил, что преимущественное применение БПЛА ВСУ связано не только с их стоимостью, которая значительно ниже цены снарядов, но и с тем, что они обладают большей эффективностью в выведении из строя военных машин.


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Дезертир из ВСУ Лихачёв: Киев умышленно не регистрирует новобранцев
02 июня 2024, 09:37

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Киевские власти зачастую официально нигде не регистрируют мобилизованных новобранцев. Это делается для того, чтобы в случае гибели военнослужащих не выплачивать денежную компенсацию их родственникам.
Об этом в разговоре с сетевым изданием «Молва 33» рассказал бывший украинский военнослужащий Максим Лихачёв, который угнал танк Т-64 и перешёл на сторону России. В качестве примера он привёл себя.

«Я был переведен из 119-й бригады в 59-ю, но мои данные нигде не были официально зафиксированы, меня никуда не вписали», — поделился мужчина.

Он отметил, что особенно часто такая практика стала встречаться в последнее время, когда мобилизованных буквально «хватают на улице» и отправляют на опасные участки фронта. Выжить там у неподготовленных бойцов шансов немного, поэтому военные чиновники не вносят их ни в какие списки, чтобы затем избежать выплат родственникам, пояснил Лихачёв.

Его самого после года службы в 101-й бригаде охраны Генштаба Украины после скандала с командиром перевели в 110-ю отдельную механизированную бригаду, которая, по его словам, служит своеобразным местом ссылки провинившихся военнослужащих. Оттуда Лихачёв, опять же безо всяких сопроводительных документов был переведён в 119-ю бригаду, которая и стала его последним официальным местом службы в ВСУ.

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#танк
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Российские артиллеристы уничтожили миномётный расчёт ВСУ под Купянском
02 июня 2024, 09:13

Фото: istockphoto/NiseriN

На Купянском направлении артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномётный расчёт Вооружённых сил Украины. Для этого им потребовалось всего два выстрела самоходной гаубицы «Мста-С».
Об этом корреспонденту RT рассказал командир орудия с позывным Буран. Он сообщил, что миномёт неприятеля мешал продвижению российской пехоты на важном участке. Помочь товарищам взялись артиллеристы. Первый выстрел был пристрелочным, а второй уже накрыл украинский миномёт вместе с расчётом.

По словам Бурана, расчёт его орудия опытный и обстрелянный. На счету из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» много поражённых целей, среди которых пехота и боевая техника противника. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили уже не одно украинское орудие. Также в задачу САУ входит поддержка манёвров российской пехоты, как в этом случае с миномётом, заключил боец.

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#всу
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Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над российскими регионами
Три БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской областями и акваторией Азовского моря
02 июня 2024, 08:53

Фото: istockphoto/Oselote

Три БПЛА ВСУ были уничтожены российской системой ПВО над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, БПЛА были самолетного типа.

Прежде губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион. По его словам, в поселке Ивня загорелась кровля магазина. Пожар произошел из-за детонации БПЛА в воздухе. Пострадавших в результате происшествия нет.

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