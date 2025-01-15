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Неуклюжие попытки украинских спецслужб подкупить российских военных в Горловке вызваны агонией и безысходностью. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
В разговоре с ТАСС он отметил, что противник не может похвастаться какими-либо успехами в ходе боевых действий. Поэтому основными методами украинской стороны становятся подкуп, шантаж, запугивание, подчеркнул советник главы ДНР.
По мнению Кимаковского, главной причиной этого является как раз провал на фронте, который переживали и переживают ВСУ. Именно поэтому, уже находясь в состоянии агонии от полной безысходности, Киев пытается хоть как-то выиграть время, сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что в ходе неудачной оборонительной операции ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике.
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По мнению Кимаковского, главной причиной этого является как раз провал на фронте, который переживали и переживают ВСУ. Именно поэтому, уже находясь в состоянии агонии от полной безысходности, Киев пытается хоть как-то выиграть время, сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что в ходе неудачной оборонительной операции ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике.
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Александр Бойцов