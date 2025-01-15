ВСУ бежали из Дзержинска: город находится под контролем ВС РФ, идет зачистка

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Армия России взяла под контроль город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР, сейчас идет зачистка прилегающей территории шахты. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
«Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты», — заявил Рогов.
Он подчеркнул, что российские бойцы разбили основные силы противника, при этом оставшиеся боевики ВСУ бежали из города.
10 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что армия России практически зачистила от присутствия ВСУ Дзержинск. По его словам, у противника еще остался небольшой гарнизон в шахте «Торецкая».
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