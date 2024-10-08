Кимаковский предрёк новую эпоху СВО после освобождения покровской агломерации

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
После освобождения российскими войсками покровской агломерации начнётся новая эпоха специальной военной операции. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
В разговоре с РИА Новости он высказал мнение, что когда указанный плацдарм перейдёт под контроль российских войск, вся украинская оборона может посыпаться вплоть до Днепра. Кимаковский пояснил, что в случае освобождения покровской агломерации, на всём Запорожском направлении на подразделения ВСУ будет оказываться сильное давление, и тогда фронт просто рухнет. Это и будет знаменовать собой новую главу в ходе СВО, резюмировал чиновник.
Советник главы ДНР также подчеркнул, что основные события противостояния сейчас происходят на Южно-Донецком направлении, где части Вооружённых сил РФ давят и теснят противника в сторону Покровска и Мирнограда. По его словам, основной задачей российских военных на данном этапе является установление контроля над дорогами между Селидово и Красноармейском, а также между Селидово и Курахово. По мнению военных экспертов, Селидово вскоре ожидает судьба Угледара, заключил Кимаковский.
Читайте также:
«Уже не выйдут никогда»: оставшиеся части ВСУ в Угледаре будут уничтожены
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ подошли к Селидово с трёх сторон
Российские войска взяли Угледар в клещи
Александр Бойцов