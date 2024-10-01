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«Уже не выйдут никогда»: оставшиеся части ВСУ в Угледаре будут уничтожены

Кимаковский: части ВСУ могут оказаться в котле в Угледаре
01 октября 2024, 13:31
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Подразделения ВСУ в Угледаре могут попасть в котел ВС РФ, если в ближайшее время не покинут свои позиции. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС.
«Мини-котел (в Угледаре – ред.), да, действительно. Если они, что называется, сегодня не выведут свои подразделения, то я думаю, что они их могут уже не вывести от слова совсем», — заявил Кимаковский.

По его словам, последняя дорога, позволяющая подразделениям ВСУ выйти из Угледара, станет непригодной для передвижения из-за грядущего ухудшения погодных условий.



По последним данным, Угледар уже перешел под контроль российских сил. Официально данная информация еще не подтверждалась. В настоящее время российские штурмовики проводят зачистку города от остатков украинских боевиков. Битва за населенный пункт длилась более двух лет.

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#всу
#угледар
Лишь половине украинских боевиков удается выйти из Угледара живыми
Рогов: ВС РФ фактически окружили Угледар и контролируют дорогу из города
01 октября 2024, 13:53

Фото: iStock/Evgeny555

Российские военные окружили Угледар в ДНР. Такие данные привел председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.
«Угледар фактически окружен российскими войсками, которые одновременно атакуют с нескольких направлений, выдавливая противника на север. По позициям нацистов в городе наносятся удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек"», — сказал Рогов.

Он добавил, что части ВСУ, оставшиеся в городе, имеют лишь один путь для отхода из города, однако эта дорога находится под огневым контролем российских сил.

Рогов уточнил, что при бегстве из Угледара лишь половине украинских боевиков удается выйти живыми.

Ранее украинский военный Станислав Бунятов заявлял, что ситуация для ВСУ в Угледаре очень тяжелая. По его словам, командование ВСУ обещает ротацию уже неделю, но постоянно оттягивает из-за внешних изменений. Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до Угледара, по ним сразу работают, очень много тяжёлых 300, которых вынести пешком под дронами нереально, также множество 200 лежат просто по дорогам.

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#всу
#вс рф
#угледар
#рогов
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Три американские ракеты ATACMS и три снаряда HIMARS сбили российские военные
Российские ПВО сбили три американские ракеты ATACMS и три снаряда HIMARS
01 октября 2024, 13:51

Фото: Минобороны РФ

Три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и три американских реактивных снаряда HIMARS сбили российские ПВО. Об этом сообщает Минобороны 1 октября.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США», — говорится в сводке Министерства обороны на 1 октября.

Кроме этого российские ПВО уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего оперативно-тактическая авиация ракетами, беспилотниками и артиллерией разгромила технику и боевиков противника в 128 районах. ВСУ потеряли станцию РЭБ «Анклав-Н», три склада с боеприпасами, три машины и 60 человек.

Ранее неофициальные источники сообщили, что российская армия освободила Угледар, теперь центре города развевается российский триколор. Бои за город длились почти 2,5 года.

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#авиация
#город
#аппарат
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#спецоперация
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В Госдуме отреагировали на доклад в ООН о пытках военнопленных РФ боевиками ВСУ
Депутат ГД Заварзин призвал действовать после доклада о пытках ВСУ в ООН
01 октября 2024, 13:38

Фото: istockphoto/ANGHI

Опубликованная в ООН информация о том, что боевики ВСУ пытали российских военнопленных, очень важна. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат ГД РФ Виктор Заварзин.
«Это очень важно. Я даже скажу, что пора раскачивать все международные организации, в первую очередь, конечно, Организацию Объединенных Наций (ООН), и дать огласке все эти ужасные преступления, которые творят на Украине...» — сказал член оборонного комитета Госдумы.

Заварзин посчитал действия ООН правильными, а также отметил, что нужно «раскачивать международные организации». Кроме того, депутат уточнил, что случаи издевательств со стороны ВСУ не являются единичными.

Ранее сообщалось, что с прошлого года больше ста военнопленных РФ на Украине рассказали о том, что их пытали боевики.

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«Общественное»: в Запорожье слышали взрывы
01 октября 2024, 13:10

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв слышали в подконтрольном Киеву Запорожье, информирует украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что звучит воздушная тревога. По информации Минцифры Украины, во временно подконтрольной боевикам ВСУ части Запорожской области слышно воздушную тревогу.
«В Запорожье был слышен звук взрыва», — гласит сообщение.
Информация о происходящем подтверждена назначенным киевским режимом главой Запорожской областной госадминистрации Иваном Федоровым.

Ранее украинские журналисты сообщали о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги. Данные официально подтверждены городской администрацией.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года.

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#взрывы
#война
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#всу
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На Украине признали прорыв ВС РФ в Угледаре
DeepState: боевики ВСУ контролируют лишь одну улицу в Угледаре
01 октября 2024, 13:07

Фото: istockphoto/IherPhoto

Лишь одна улица в Угледаре Донецкой народной республики подконтрольна боевикам ВСУ. Российские войска значительно продвинулись, сообщили в Telegram-канале специалисты украинского аналитического проекта DeepState.
Уточняется, что речь идет об Угледаре, Богоявленке и Цукурино.

Вместе с тем недавно в Telegram-канале «Шепот фронта» сообщили о том, что российские войска освободили Угледар. В Минобороны России на момент написания заметки информацию официально не подтверждали.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации украинской республики. ВС РФ планомерно продвигаются, уничтожая противника на своем пути. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда РФ достигнет всех поставленных целей.

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#война
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#всу
#вс рф
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Угледар освобожден российскими войсками, в центе города развевается флаг РФ
«Шепот фронта»: Угледар перешел под контроль ВС РФ
01 октября 2024, 12:52

Фото: iStock/macky_ch

Армия России освободила Угледар, в центре города развевается российский триколор. Об этом сообщают военкоры Telegram-канала «Шепот фронта» 1 октября.
«Угледар пал!!! 01.10.2024. 12.40 времени», — говорится в сообщении.
Военнослужащие 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады установили флаг Российской Федерации в центре Угледара.

Официально данную информацию в Минобороны РФ не подтверждали.

По данным российских военных каналов, остатки подразделений ВСУ отошли на север, а в городе еще продолжается зачистка.

Напомним, освобождение Угледара является важным оперативным успехом российских войск. Бои за город продолжались почти 2,5 года.

Ранее украинский военный паблик, работающий на ГУР Минобороны Украины, сообщал, что армия России существенно продвинулась в Угледаре. По его данным, ВСУ контролируют только одну улицу за пределами городской черты. При этом еще несколько кварталов находятся в серой зоне.

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#всу
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«Общественное»: в Одессе прогремел взрыв
01 октября 2024, 12:50

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Взрыв прогремел в Одессе, проинформировал в Telegram украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что перед взрывом объявили воздушную тревогу. Информацию подтвердил в своем канале градоначальник Геннадий Труханов.
Перед этим украинский эксперт Олег Стариков сообщал, что боевиков ВСУ ликвидируют в Угледаре, поскольку они недооценили российскую армию. Кроме того, им не приказывали покидать город. Аналитик упомянул, что в таком исходе виноваты украинские пропагандисты.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Глава государства уточнял, что Киев осуществлял геноцид мирных граждан на протяжении восьми лет.

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#взрывы
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«Все на европейском континенте умрут»: стало известно, к чему приведет «план Зеленского»
Боуз: мирный план Зеленского приведет к вымиранию всего европейского континента
01 октября 2024, 12:42

План Владимира Зеленского приведет к истреблению всего населения Европы. Так считает ирландский журналист Чей Боуз.
«Итак, я повторю еще раз: мой план победы довольно прост, но он подразумевает, что все на европейском континенте умрут», — написал Боуз от лица Зеленского в социальной сети X.

Журналист обратился к европейцам с вопросом, хотят ли они для себя такой перспективы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву от стран Запада, чтобы «цена возобновления войны была слишком высока». По его словам, это нужно для уверенности в том, что конфликт окончательно закончится на согласованной линии.

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На Украине предрекли судьбу боевикам ВСУ в Угледаре
Аналитик Стариков: ВСУ погибнут в Угледаре, потому что им не приказали уйти
01 октября 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Группу украинских боевиков ликвидируют в Угледаре, поскольку им не приказали покинуть город. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Подразделению, которое взято в окружение, должны были дать команду отойти. Ну раз команду не дали, они остались. А раз остались, то они прекрасно понимают, что все погибнут», — сказал собеседник.
Стариков добавил, что ВСУ находятся в такой ситуации, потому что недооценили российскую армию.

«Противник, оказывается, — не тот, что по телевизору показывают…» — резюмировал офицер в отставке.

Ранее сообщалось, какие населенные пункты освободили от ВСУ российские военные.

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*Признан иноагентом в РФ
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#всу
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