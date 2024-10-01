«Уже не выйдут никогда»: оставшиеся части ВСУ в Угледаре будут уничтожены

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Подразделения ВСУ в Угледаре могут попасть в котел ВС РФ, если в ближайшее время не покинут свои позиции. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС.
«Мини-котел (в Угледаре – ред.), да, действительно. Если они, что называется, сегодня не выведут свои подразделения, то я думаю, что они их могут уже не вывести от слова совсем», — заявил Кимаковский.
По его словам, последняя дорога, позволяющая подразделениям ВСУ выйти из Угледара, станет непригодной для передвижения из-за грядущего ухудшения погодных условий.
По последним данным, Угледар уже перешел под контроль российских сил. Официально данная информация еще не подтверждалась. В настоящее время российские штурмовики проводят зачистку города от остатков украинских боевиков. Битва за населенный пункт длилась более двух лет.
Читайте также:
На Украине признали прорыв ВС РФ в Угледаре
Угледар освобожден российскими войсками, в центе города развевается флаг РФ
Бои в Угледаре: данные украинской стороны
Элина Позднякова