Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ подошли к Селидово с трёх сторон

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Российские войска подошли к городу Селидово с трёх направлений. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
В эфире «Первого канала» он пояснил, что после того, как в ходе успешного наступления части Вооружённых сил РФ вбили клин между Селидово и Цукурино, оборона противника на этом участке посыпалась. Город был взят сначала в полукольцо, а в настоящее время части российской армии подошли к Селидово практически с трёх сторон.
По словам Кимаковского, сейчас российские войска стараются взять под свой контроль все дороги, ведущие в город. Если это удастся сделать, то дальнейшая оборона Селидово для ВСУ станет непосильной задачей. После взятия этого города подразделениям армии России откроется путь на Красноармейск (Покровск) — один из крупнейших и стратегически важных для ВСУ населённых пунктов на западе ДНР.
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Александр Бойцов