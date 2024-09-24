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Российские войска взяли Угледар в клещи, ВСУ пытаются вывести оттуда свои ударные группы. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, ротация подразделений украинской армии при этом практически невозможна.
«Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация фактически невозможна. И даже уже некоторые круги на Украине, которые находятся рядом с министерством обороны, говорят о том, что ротация невозможна, 72-я бригада вооруженных формирований Украины находится в плачевном состоянии. И, по данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — пояснил он.Напомним, на Украине растет тревога насчет положения ВСУ в Донбассе. Так, экс-зампред комитета Рады по безопасности Марьяна Безуглая оценивает обстановку словами: «Потеря Угледара — вопрос времени». Одновременно с этим ВСУ стремятся совершить новый прорыв в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. О том, как развиваются события в зоне СВО — в ежедневной сводке новостей «Радио 1».
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