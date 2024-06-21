Кимаковский: Силы РФ зачищают микрорайоны Часова Яра, идет мощнейшая работа ВКС

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Советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ ведут зачистку освобожденных микрорайонов населенного пункта Часов Яр в ДНР. Об этом Кимаковский сообщил в эфире Первого канала.
Успехи российских военных на данном участке фронта советник главы региона назвал «очень хорошими». Кимаковский отметил, что части второго эшелона закрепляются на занятых ранее ВС РФ позициях.
Он заключил, что в районе Покровского и Сокола российские солдаты взяли «очень важный укрепрайон».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он заключил, что в районе Покровского и Сокола российские солдаты взяли «очень важный укрепрайон».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова