Кимаковский: Силы РФ зачищают микрорайоны Часова Яра, идет мощнейшая работа ВКС

Российскую фугасную авиабомбу ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции, которую ранее сбросили на цель противника в Харьковской области, установили на мгновенный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия. Об этом пишет Telegram-канал Fighterbomber.