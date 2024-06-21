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Применение ФАБ-3000 под Харьковом и плачевное положение ВСУ в Часов Яре: сводка СВО на 21 июня

Журналист Боуз: использование РФ ФАБ-3000 — плохая новость для ВСУ
21 июня 2024, 11:17
Фото: iStock/Евгений Биятов

Фото: iStock/Евгений Биятов

Армия России впервые применила ФАБ-3000 с УМПК в Липцах Харьковской области, однако ВСУ не оставляют попыток остановить российское наступление и предпринимают попытки контратак, тем временем в Часов Яре продолжается ожесточенная битва, украинские войска крепко держатся за свои позиции и не собираются их покидать, несмотря на тяжёлое положение в городе.
Последние новости с полей спецоперации на утро 21.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Часовоярское направление


Здесь продолжаются интенсивные бои в восточном микрорайоне Часов Яра «Канал» в многоэтажной застройке. Российские войска при поддержке средств дальнего поражения пытаются выбить ВСУ с позиций в западной части микрорайона. Украинские войска несут значительные потери, однако пока оставлять свои позиции не собираются. При этом уничтожение российскими бойцами переправ через канал и работа БПЛА и артиллерии осложнили логистику противника.



24-я ОМБр ВСУ сообщает о тяжелейшей ситуации в городе и вокруг него. По данным украинских боевиков, армия РФ постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга. Кроме того, ВС РФ беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.

Кроме того, ВС РФ выдавили ВСУ за канал Северский Донец-Донбасс в Калиновке. В скором времени село будет полностью освобождено от украинских боевиков.

Харьковское направление


Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, российская армия взяла под контроль Агрегатный завод и большую часть Тихого. При этом ВСУ лишились единственной асфальтированной дороги для снабжения.

Подразделения ВС РФ оттеснили противника к реке Волчья, а попытки ВСУ перебросить подкрепление были пресечены плотным огнем артиллерии и ТОСов. Однако в восточной части города ВСУ пытаются наступать.

В ночь на 21 июня украинские подразделения небольшими группами четыре раза атаковали российские позиции в районе села Глубокое в районе Липцов. Действия оказались безуспешными.

Таким образом, по данным Telegram-канала «Два майора», противник активизировался на всех направлениях в Харьковской области и пытается найти слабые места в обороне российских войск, разворачивая дополнительные средства РЭБ и разведки. Однако наши бойцы мужественно отражают все атаки врага, активно применяя артиллерию, ТОСы и авиацию.

Накануне армия России впервые применила ФАБ-3000 с УМПК в Липцах. Вот что об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз:
«Огромная, убийственная разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск».

Авдеевское направление


В Карловке идут бои на окраинах. По данным некоторых украинских источников, российские бойцы контролируют уже половину села. Они наступают западнее Нетайлово, огибая Карловское водохранилище. В то же время на северном берегу водохранилища идут боевые действия за позиции в коттеджном посёлке. В Соколе ВСУ предпринимают попытки контратаковать, мешая продвижению российских сил, а в Воздвиженке плотно работает российская авиация, уничтожая укрепрайоны противника.

Тем временем российские войска закрепляются на занятых ранее позициях в районе Торецка.

Донецкое направление


Ведутся уличные бои в центре Красногоровки. Российские штурмовые подразделения продавливают оборону ВСУ с востока и пытаются взять их в окружение. В Максимильяновке развязались бои на восточных окраинах, а у Константиновки продолжается артиллерийская подготовка штурма, пишет военкор Евгений Лисицын.

По данным Telegram-канала «WarGonzo», в районе Нью-Йорка российские войска не снижают активности и пытаются продавить украинскую оборону, есть небольшие продвижения.

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«Плохая новость»: названо оружие, которое может стать «судным днем» для ВСУ
Журналист Чей Боуз назвал использование ФАБ-3000 плохой новостью для ВСУ
21 июня 2024, 10:59

Фото: Минобороны РФ

Применение авиабомб ФАБ-3000 российскими войсками в зоне спецоперации назвал плохой новостью для боевиков ВСУ ирландский журналист Чей Боуз. Публикация есть в социальных сетях. По словам Боуза, три тонны взрывчатки – это «огромная, разрушительная сила», полностью превращающая в пыль целые здания.
«Это очень плохая новость для украинских войск», – отметил журналист.

В минувший четверг, 20 июня, сообщалось, что авиабомбу ФАБ-3000 впервые применили в Липцах под Харьковом. Снаряд имеет универсальный модуль планирования и коррекции. Бомба ударила в четырехэтажный дом, где прятались боевики ВСУ.

Авиабомба ФАБ-3000 имеет наведение. По словам китайского эксперта Шао Юнлиня, ее можно использовать в качестве оружия «судного дня» в зоне спецоперации. ​

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21 июня 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Three Spots

На фронте активизировались боевые действия сразу на нескольких направлениях. О том, где продвинулись ВС РФ и куда ВСУ стянули резервы для сдерживания обороны расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Ожесточенные бои продолжаются в районе Волчанска. ВС РФ удалось продвинуться на юго-западном направлении, оттеснив противника к реке Волчья. ВСУ стремятся перебросить резервы для укрепления обороны, однако сталкиваются с мощным противостояние российской артиллерии и ТОСами.
Противник возобновил наступление в восточной части Волчанска. Кроме того, небольшими группами ВСУ атаковали позиции ВС РФ в Глубоком.

В зоне СВО ВС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК. ВСУ в ответ на массированную атаку развернул дополнительные средства РЭБ и разведки.


Авдеевское направление


Российские войска продолжают наступление западнее Нетайлово, огибая Карловское водохранилище. Продолжаются бои у Архангельского и Новоалександровки, а также на линии Сокол – Новопокровское.

Запорожское направление


ВС РФ атакуют позиции ВСУ в районе Малых Щербаков. Продолжаются бои севернее Работино. ВСУ атаковали БПЛА подстанцию города Энергодар. Линия фронта существенно не изменилась. Стороны противостояния ведут бои за инициативу.


Херсонское направление


Боестолкновения зафиксированы севернее населенных пунктов Крынки и Казачьи Лагеря. Встречные бои в островной зоне Днепра.

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Донецкое направление


Российской армии удалось занять наиболее выгодные позиции для дальнейшего развития наступления в районе Карловки. Бои идут по обе стороны водохранилища. В районе Нью Йорка российские войска не снижают активности и пытаются продавить украинскую оборону, есть небольшие продвижения.

По информации телеграм-канала «Военкоры Русской Весны», ВС РФ перешли в штурмы сразу на нескольких направлениях: в Нью-Йорке, в районе Северного/Кирово (выйдя к его окраинам), Южного и Александрополя.

Прорыв зафиксирован в Нью-Йорке и Торецке.


Часовоярское направление.


ВС РФ стремятся выбить ВСУ с западной части восточной окраины Часова Яра. Противник несет существенные потери среди техники и личного состава, но позиции не сдает.


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#вс рф
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Угнанный у ВСУ танк Т-64 передали на вооружение «Пятнашке»
ТАСС: Угнанный у ВСУ Т-64 передали на вооружение бригаде «Пятнашка»
21 июня 2024, 10:44

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Бывший украинский солдат Максим Лихачев перешел на сторону РФ на танке Т-64, который был передан на вооружение интернациональной бригаде «Пятнашка». Об этом информирует ТАСС.
Командир бригады «Абхаз» рассказал, что боевая машина прибыла самостоятельно, и перед ее использованием проводится полная техническая проверка. Отмечается, что технические специалисты выделили высокую скорострельность, проходимость танка и преимущества динамической защиты корпуса.

Согласно информации источника, танк уже готов к боевым действиям и в ближайшее время отправится на линию боевого соприкосновения. Его назвали в честь Максима Лихачева, чье имя уже выведено на дуле машины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны Украины назвало количество подготовленных Западом солдат ВСУ
Минобороны Украины: с 2022 года Запад подготовил более 52 тысяч солдат ВСУ
21 июня 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Более 52 тысяч украинских солдат подготовил Запад по европейским стандартам с начала спецоперации в конце февраля 2022 года. Такую цифру назвали в Минобороны Украины.
«Вооруженные Силы Украины сейчас формируют новые бригады, и мы нуждаемся в качественном обучении для наших военных. Поэтому продолжение миссии ЕС по военной помощи Украине является критически важным», – сказал замглавы украинского оборонного ведомства по вопросам европейской интеграции Александр Балануца.

До этого руководитель военного штаба Евросоюза генерал-лейтенант Микаэл Ван дер Лаан, который встретился с Балануца, говорил, что Брюсселем поддерживается дальнейшая подготовка боевиков ВСУ на территории ЕС.

Ранее на Украине сообщали о переговорах с Евросоюзом о депортации уклонистов с европейской территории. Как отметил руководитель украинского МВД Игорь Клименко, этот диалог важен, поскольку пограничниками каждый день задерживаются десятки уклонистов, желающих незаконно оказаться в ЕС.

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ВСУ охарактеризовали ситуацию у Часова Яра, как чрезвычайно тяжелую
21 июня 2024, 10:13

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Ситуация под Часовым Яром является чрезвычайно тяжелой. Об этом заявили в 24-й бригаде боевиков ВСУ. Сообщение опубликовано в социальных сетях. В нем говорится, что Часов Яр обстреливается управляемыми авиабомбами, а также другим оружием.
Кроме того, украинские радикалы заявляют о постоянных атаках со стороны российских военнослужащих позиций Украины. Также ВС РФ «пытаются обойти по флангам, преодолевая канал Северный Донец – Донбасс».

До этого сообщалось, что в населенном пункте Часов Яр поразили крупное скопление живой силы украинских военных фугасной авиабомбой ФАБ-3000. Такой боеприпас впервые использовали российские военные в Харьковской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, параллельно предпринимая попытки договориться с киевским режимом. Однако там не идут на контакт.

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#россия
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#война
#спецоперация
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В Белгороде хирург спас бойца СВО, в теле которого застрял аккумулятор дрона
21 июня 2024, 09:38

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Белгороде хирург с позывным «Кастет» спас бойца спецоперации, у которого в теле застрял аккумулятор от украинского FPV-дрона. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».
Согласно сообщению, при детонации украинского беспилотника российский военный получил серьёзные ранения головы, груди, живота и конечностей. Ему срочно потребовалась операция. В ходе оперативного вмешательства хирурги поняли, что один из фрагментов беспилотника глубоко проник в мягкие ткани, из-за чего не было возможности остановить кровотечение.

Тогда хирург с позывным «Кастет» самостоятельно извлёк фрагмент. Им оказался аккумулятор от дрона. Изначально предполагалось, что в теле бойца находится взрывное устройство.

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Два сотрудника МЧС РФ пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Краснодарский край
21 июня 2024, 09:11

Фото: iStock/DmyTo

Два сотрудника МЧС России пострадали при массированной атаке украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в ведомстве.
«В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы», — говорится в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению, сотрудникам МЧС была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас оба находятся на амбулаторном лечении.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью в Краснодарском крае сбили 43 украинских беспилотника, при этом ещё 70 штук уничтожили в Крыму. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре погиб один из сотрудников котельной после ночной атаки БПЛА ВСУ.

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#мчс
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Боец Москвич: «краповые береты» в зоне СВО столкнулись с новой хитростью ВСУ
Боец Росгвардии «Москвич»: военные ВСУ начали применять FPV-дроны с гироскопами
21 июня 2024, 09:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Боец центра специального назначения «Витязь» Росгвардии с позывным «Москвич» заявил, что ВСУ стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить. Об этом сообщает РИА Новости.
Военнослужащий рассказал, что гироскоп обеспечивает стабилизацию беспилотного летательного аппарата. Благодаря этому БПЛА может плавно приземляться и выжидать момент для нанесения удара с выключенными моторами.

«Москвич» отметил, что со стороны кажется, будто у дрона села батарейка, однако это далеко не так, если есть движение рядом, то беспилотник оживает. Боец «Витязя» подчеркнул, что солдаты ВС РФ нередко находят разведывательные дроны украинской армии с автопилотом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минувшей ночью Украина предприняла попытку массированной атаки на Россию
МО РФ: ПВО сбила 70 БПЛА ВСУ в Крыму и ещё 43 – в Краснодарском крае
21 июня 2024, 08:31

Фото: iStock/MikeMareen

Минувшей ночью российская противовоздушная оборона сбила над Крымом 70 украинских беспилотников, ещё 43 дрона ВСУ уничтожили в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, морская авиация ЧФ РФ уничтожила шесть вражеских безэкипажных катеров ВМС Украины в северо-западной части Черного моря.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре погиб один из сотрудников котельной после ночной атаки украинских беспилотников.

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