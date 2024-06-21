Применение ФАБ-3000 под Харьковом и плачевное положение ВСУ в Часов Яре: сводка СВО на 21 июня

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Армия России впервые применила ФАБ-3000 с УМПК в Липцах Харьковской области, однако ВСУ не оставляют попыток остановить российское наступление и предпринимают попытки контратак, тем временем в Часов Яре продолжается ожесточенная битва, украинские войска крепко держатся за свои позиции и не собираются их покидать, несмотря на тяжёлое положение в городе.
Последние новости с полей спецоперации на утро 21.06.2024 приводит редакция «Радио 1».
Здесь продолжаются интенсивные бои в восточном микрорайоне Часов Яра «Канал» в многоэтажной застройке. Российские войска при поддержке средств дальнего поражения пытаются выбить ВСУ с позиций в западной части микрорайона. Украинские войска несут значительные потери, однако пока оставлять свои позиции не собираются. При этом уничтожение российскими бойцами переправ через канал и работа БПЛА и артиллерии осложнили логистику противника.
24-я ОМБр ВСУ сообщает о тяжелейшей ситуации в городе и вокруг него. По данным украинских боевиков, армия РФ постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга. Кроме того, ВС РФ беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.
Кроме того, ВС РФ выдавили ВСУ за канал Северский Донец-Донбасс в Калиновке. В скором времени село будет полностью освобождено от украинских боевиков.
Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, российская армия взяла под контроль Агрегатный завод и большую часть Тихого. При этом ВСУ лишились единственной асфальтированной дороги для снабжения.
Подразделения ВС РФ оттеснили противника к реке Волчья, а попытки ВСУ перебросить подкрепление были пресечены плотным огнем артиллерии и ТОСов. Однако в восточной части города ВСУ пытаются наступать.
В ночь на 21 июня украинские подразделения небольшими группами четыре раза атаковали российские позиции в районе села Глубокое в районе Липцов. Действия оказались безуспешными.
Таким образом, по данным Telegram-канала «Два майора», противник активизировался на всех направлениях в Харьковской области и пытается найти слабые места в обороне российских войск, разворачивая дополнительные средства РЭБ и разведки. Однако наши бойцы мужественно отражают все атаки врага, активно применяя артиллерию, ТОСы и авиацию.
Накануне армия России впервые применила ФАБ-3000 с УМПК в Липцах. Вот что об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз:
В Карловке идут бои на окраинах. По данным некоторых украинских источников, российские бойцы контролируют уже половину села. Они наступают западнее Нетайлово, огибая Карловское водохранилище. В то же время на северном берегу водохранилища идут боевые действия за позиции в коттеджном посёлке. В Соколе ВСУ предпринимают попытки контратаковать, мешая продвижению российских сил, а в Воздвиженке плотно работает российская авиация, уничтожая укрепрайоны противника.
Тем временем российские войска закрепляются на занятых ранее позициях в районе Торецка.
Ведутся уличные бои в центре Красногоровки. Российские штурмовые подразделения продавливают оборону ВСУ с востока и пытаются взять их в окружение. В Максимильяновке развязались бои на восточных окраинах, а у Константиновки продолжается артиллерийская подготовка штурма, пишет военкор Евгений Лисицын.
По данным Telegram-канала «WarGonzo», в районе Нью-Йорка российские войска не снижают активности и пытаются продавить украинскую оборону, есть небольшие продвижения.
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Часовоярское направление
Здесь продолжаются интенсивные бои в восточном микрорайоне Часов Яра «Канал» в многоэтажной застройке. Российские войска при поддержке средств дальнего поражения пытаются выбить ВСУ с позиций в западной части микрорайона. Украинские войска несут значительные потери, однако пока оставлять свои позиции не собираются. При этом уничтожение российскими бойцами переправ через канал и работа БПЛА и артиллерии осложнили логистику противника.
24-я ОМБр ВСУ сообщает о тяжелейшей ситуации в городе и вокруг него. По данным украинских боевиков, армия РФ постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга. Кроме того, ВС РФ беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.
Кроме того, ВС РФ выдавили ВСУ за канал Северский Донец-Донбасс в Калиновке. В скором времени село будет полностью освобождено от украинских боевиков.
Харьковское направление
Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, российская армия взяла под контроль Агрегатный завод и большую часть Тихого. При этом ВСУ лишились единственной асфальтированной дороги для снабжения.
Подразделения ВС РФ оттеснили противника к реке Волчья, а попытки ВСУ перебросить подкрепление были пресечены плотным огнем артиллерии и ТОСов. Однако в восточной части города ВСУ пытаются наступать.
В ночь на 21 июня украинские подразделения небольшими группами четыре раза атаковали российские позиции в районе села Глубокое в районе Липцов. Действия оказались безуспешными.
Таким образом, по данным Telegram-канала «Два майора», противник активизировался на всех направлениях в Харьковской области и пытается найти слабые места в обороне российских войск, разворачивая дополнительные средства РЭБ и разведки. Однако наши бойцы мужественно отражают все атаки врага, активно применяя артиллерию, ТОСы и авиацию.
Накануне армия России впервые применила ФАБ-3000 с УМПК в Липцах. Вот что об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз:
«Огромная, убийственная разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск».
Авдеевское направление
В Карловке идут бои на окраинах. По данным некоторых украинских источников, российские бойцы контролируют уже половину села. Они наступают западнее Нетайлово, огибая Карловское водохранилище. В то же время на северном берегу водохранилища идут боевые действия за позиции в коттеджном посёлке. В Соколе ВСУ предпринимают попытки контратаковать, мешая продвижению российских сил, а в Воздвиженке плотно работает российская авиация, уничтожая укрепрайоны противника.
Тем временем российские войска закрепляются на занятых ранее позициях в районе Торецка.
Донецкое направление
Ведутся уличные бои в центре Красногоровки. Российские штурмовые подразделения продавливают оборону ВСУ с востока и пытаются взять их в окружение. В Максимильяновке развязались бои на восточных окраинах, а у Константиновки продолжается артиллерийская подготовка штурма, пишет военкор Евгений Лисицын.
По данным Telegram-канала «WarGonzo», в районе Нью-Йорка российские войска не снижают активности и пытаются продавить украинскую оборону, есть небольшие продвижения.
Читайте также:
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Элина Позднякова