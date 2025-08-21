Президент Чехии рассматривает отправку миротворцев на Украину
Президент Чехии Петр Павел заявил, что считает возможным участие чешских миротворцев в международной миссии на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Павла, речь может идти о размещении сил в рамках международной операции для обеспечения соблюдения будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что ранее Москва категорически отвергала присутствие иностранных военных на украинской территории, однако сейчас «возможно, произойдёт какое-то изменение позиции».
При этом чешский президент отметил, что направление военных за рубеж в составе миротворческих сил требует одобрения правительства и утверждения обеими палатами парламента, в соответствии с действующим законодательством Чехии.
Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила международный план гарантий безопасности для Украины, исключающий размещение войск стран НАТО на её территории. Инициатива направлена на достижение компромисса, приемлемого как для Киева, так и для других участников международных переговоров.
