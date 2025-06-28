Кимаковский: ВС РФ начали штурм южного пригорода Красноармейска
ВС России начали штурм села Бельгийка в южном пригороде Красноармейска. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, российская армия продвинулась к югу от Красноармейска и начала штурмовые действия южного пригорода. На сегодняшний день украинские войска подтягивают на данный участок линии боевого соприкосновения новые группы операторов БПЛА.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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