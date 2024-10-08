Кимаковский: ВС РФ продвигаются в центр Дзержинска

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Российские войска продвигаются в центр Дзержинска (Торецка). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский 8 октября.
«ВС РФ продвигаются в центр Дзержинска, занята фактически вся многоэтажная застройка», — заявил Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Кимаковский сообщил, что российская армия окружает ВСУ в населенных пунктах Кураховка и Селидово на западе ДНР. По данным советника, ВС РФ стремительно наступуют от Константиновки в сторону Богоявленки, где противник пытается создать укрепрайоны в Новоукраинке и Богоявленке.
По данным Минобороны России, бойцы «Южной» группировки российских войск освободили населённый пункт Зоряное Первое в ДНР и продолжают Они продолжили активное продвижение вглубь обороны ВСУ.
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Лия Мурадьян