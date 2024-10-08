Меркурис: Украина терпит одно поражение за другим

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Российские войска по мере наступления приближаются к ключевым логистическим центрам ВСУ. Об этом заявил 8 октября британский военный эксперт Александр Меркурис в своем канале на YouTube.
«Русские ускоряли свое продвижение в течение последних нескольких месяцев. Они сейчас достигают ключевых логистических пунктов (украинской армии – ред.)», — заявил эксперт.
По словам Меркуриса, мнение, что украинские войска якобы истощают вооруженные силы и такой стратегией могут выиграть войну — это опасная фантазия.
«Украина терпит одно поражение за другим от русских на фронтах, русские близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть экзистенциально важны для будущего самой Украины», — сказал Меркурис.
По оценке эксперта, время сейчас действует против Украины.
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