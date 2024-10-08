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Посольство РФ в Лондоне сообщило, что располагает неопровержимыми доказательствами поставок на Украину токсичных химикатов, которым содействовал Запад.
В заявлении посольства говорится, что Лондон замалчивает факт использования Киевом отравляющих веществ в ходе боевых действий.
По данным дипломатов, ВСУ применяют не только хлорпикрин, но и другие химикаты, которые поставляют на Украину при содействии стран запада. При этом в ВС РФ химическое оружие отсутствует, заявляет посольство. Это же подтверждают и международные инспекции.
Хлорпикрин относится ко II классу опасности. Вызывает слезотечение, смыкание век, бронхит и отек легких. В жидком виде он вызывает тяжелые поражения кожи.
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«Беспочвенно обвиняя Россию, они замалчивают подтвержденные факты использования запрещенных отравляющих веществ и химических средств формированиями киевского режима», — говорится в сообщении.
По данным дипломатов, ВСУ применяют не только хлорпикрин, но и другие химикаты, которые поставляют на Украину при содействии стран запада. При этом в ВС РФ химическое оружие отсутствует, заявляет посольство. Это же подтверждают и международные инспекции.
Хлорпикрин относится ко II классу опасности. Вызывает слезотечение, смыкание век, бронхит и отек легких. В жидком виде он вызывает тяжелые поражения кожи.
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Лия Мурадьян