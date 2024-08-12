Кимаковский: ВСУ попали в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком

Фото: iStock/Anna_Anikina
Группировка украинских войск попала в оперативное окружение между Торецком (Дзержинском) и поселком Нью-Йорк (Новгородское). Об этом сообщил в эфире «Соловьев Life» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский отметил, что вражеская группировка находится под постоянным огневым контролем на данном участке. По его словам, по всей линии фронта в ДНР у ВС России есть существенные успехи.
Кимаковский выделил покровское направление, в особенности районы поселка Гродовка и города Новогродовка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВСУ сформировали подразделение для охоты на российские огнеметные системы
Подполье: Киев привлекает граждан Польши к проведению мобилизации в Херсоне
Китай высказался об атаке ВСУ на Курскую область
Кимаковский выделил покровское направление, в особенности районы поселка Гродовка и города Новогродовка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВСУ сформировали подразделение для охоты на российские огнеметные системы
Подполье: Киев привлекает граждан Польши к проведению мобилизации в Херсоне
Китай высказался об атаке ВСУ на Курскую область
Екатерина Коршунова