ВСУ сформировали подразделение для охоты на российские огнеметные системы

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Командир тяжелого огнеметного взвода группировки войск «Восток» с позывным Саратов заявил, что ВСУ сформировали подразделение, которое нацелено на охоту за российскими тяжелыми огнеметными системами второго поколения (ТОС-2) «Тосочка». Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что украинские боевики хотят получить огнеметные системы, так как они несут повышенную опасность для личного состава ВСУ на больших расстояниях. По словам военного, данная система выжигает абсолютно все.
Ранее сообщалось, что спецназ «Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что спецназ «Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова