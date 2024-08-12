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Власти Украины привлекают граждан Польши к проведению мобилизации в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщило РИА Новости пророссийское подполье.
По словам подпольщика, «поляки приезжают в Херсон, отлавливают людей, и отвозят их в военкомат в Николаев». Уточняется, что за подобную работу гражданам Польши выплачивают от ста до трехсот долларов за каждого пойманного человека.
Иных подробностей в подполье не привели.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Иных подробностей в подполье не привели.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Екатерина Коршунова