В Великой Новоселке ВСУ оказались в огневом мешке

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Группировка ВСУ в Великой Новоселке на юге ДНР оказалась в огневом мешке ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Противник, окопавшийся в Великой Новоселке, уже находится в огневом мешке», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что Великая Новоселка является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге региона. Накануне здесь российские подразделения перешли в мощное наступление, достигнув прорыв фронта на большую глубину.
Ранее стало известно, что ВС РФ смогли занять значительную часть Курахово — около 40% населённого пункта теперь контролируется российскими войсками. Бойцы нанесли удар со стороны водохранилища, захватили Роевский элеватор и начали разведку боем в районе многоэтажной застройки.
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Элина Позднякова