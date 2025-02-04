Кириенко: число Героев России среди участников «Времени героев» выросло на 53%

Сергей Кириенко (Фото: kremlin.ru)
Число Героев России, участвующих в программе «Время героев», выросло на 53%, заявил замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко.
«Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5% и составила 51 человек, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов Мужества — в 9 раз, двух орденов Мужества — в 47 раз. Выбор среди достойнейших будет непростой. Ответственность высока», — приводятся его слова на сайте «Времени героев».Отмечается, что общее количество заявок составляет свыше 65,5 тысячи. Общественным советом утвержден порядок тестирования участников боевых действий.
Программа «Время героев» помогает бойцам спецоперации адаптироваться к мирной жизни после возвращения домой.
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Никита Кротов