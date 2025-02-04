Рогов: потеря украинского истребителя Су-27 повергла в уныние летчиков ВСУ

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Сбитый украинский истребитель Су-27 и гибель пилота повергли в уныние значительную часть оставшихся летчиков ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
3 февраля Минобороны РФ сообщило о том, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 ВС Украины.
Позже гибель военного летчика на боевом вылете признали украинские ВВС. По данным СМИ Украины, летчик Иван Болотов служил в одной из бригад тактической авиации ВСУ. Подробности его гибели не привели.
Он уточнил, что Болотов совершал боевые вылеты с самого начала российской спецоперации. По словам Рогова, он имел большой опыт, а командование ВСУ возлагало на него большие надежды.
Теперь же у ВСУ практически не осталось опытных летчиков, а Зеленский просит привлечь военных из стран ЕС, чтобы удержаться у власти, заключил Рогов.
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Позже гибель военного летчика на боевом вылете признали украинские ВВС. По данным СМИ Украины, летчик Иван Болотов служил в одной из бригад тактической авиации ВСУ. Подробности его гибели не привели.
«Сбитый истребитель и смерть Болотова повергла в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ по той простой причине, что погибший летчик без преувеличения считался асом у режима Зеленского», — сказал Рогов.
Он уточнил, что Болотов совершал боевые вылеты с самого начала российской спецоперации. По словам Рогова, он имел большой опыт, а командование ВСУ возлагало на него большие надежды.
Теперь же у ВСУ практически не осталось опытных летчиков, а Зеленский просит привлечь военных из стран ЕС, чтобы удержаться у власти, заключил Рогов.
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Элина Позднякова