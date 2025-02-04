Рогов: потеря украинского истребителя Су-27 повергла в уныние летчиков ВСУ

Сбитый украинский истребитель Су-27 и гибель пилота повергли в уныние значительную часть оставшихся летчиков ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.