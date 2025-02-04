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В районе Часов Яра после того, как армия России перешла канал Северский Донец — Донбасс, зафиксирована массовая эвакуация раненых украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг», передает РИА Новости.
Российские бойцы продолжают отхватывать Часов Яр после того, как смогли перейти канал Северский Донец — Донбасс, и с боями продвигаются в сторону села Майское.
Ранее житель Часов Яра Павел Морковин признался, что украинские военные размещали штабы в гражданских «пунктах несокрушимости», предназначенных для выдачи гуманитарной помощи. По его словам, боевики ВСУ умышленно располагались в местах скопления мирных жителей, включая дом №19, чтобы избежать ударов российской армии.
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«Артиллерийские и ударные подразделения корпуса обеспечивают активную огневую поддержку штурмовым группам Добровольческого корпуса. Кадры объективного контроля выявили массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ, что подтверждает эффективность ударов», — говорится в сообщении.
Ранее житель Часов Яра Павел Морковин признался, что украинские военные размещали штабы в гражданских «пунктах несокрушимости», предназначенных для выдачи гуманитарной помощи. По его словам, боевики ВСУ умышленно располагались в местах скопления мирных жителей, включая дом №19, чтобы избежать ударов российской армии.
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Элина Позднякова