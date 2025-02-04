Массовая эвакуация раненых боевиков ВСУ происходит в районе Часов Яра

В районе Часов Яра после того, как армия России перешла канал Северский Донец — Донбасс, зафиксирована массовая эвакуация раненых украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг», передает РИА Новости.